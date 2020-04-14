Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників і блиснула на карантині ідеальними формами у вбранні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Моє обличчя, коли Бен каже мені, що сьогодні вівторок, а я думала, що це четвер, ще хтось втратив лік по дням??? PS Я люблю тебе всім своїм задом», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Чері позує в штанях і крихітній кофті, з-під якої визирають розкішні форми. Крім того, з-під штанів зірки видно її нижню білизну. Це справило фурор серед її шанувальників.

«Вау, як випирають…», «фотки бомбезні», «красуня»», «це дуже гаряче», «так пристрасно», «ось це справжня краса», «на обличчі видніється екстаз», «королева домашніх нарядів», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Ана Чері опублікувала фото у спокусливій білизні.

Зірка завжди знаходить фото, якими радує шанувальників, навіть в умовах самоізоляції.

На знімку знаменитість позувала в білому білизна, яке лише прикрвало найінтимніше. Маленькі мереживні клаптики тканини ледве приховували від погляду фігуру моделі.

Чітко видно пишні груди, які здавили лямки відвертого вбрання. На пишних стегнах були малесенькі трусики на зав'язочках.

Завершили образ Чері чокер на шиї і заячі вушка на голові.

Красуня доклала руку до стегна, а другий грайливо крутила в пальцях пасмо волосся.

При цьому Ана дивилася в камеру зверхньо, відкривши губи.

"Вибачте за технічні труднощі", - підписала фото модель.

За шість годин пост зібрав понад 150 тисяч лайків та коментарів.

Користувачі мережі написали, що це найкрасивіший зайчик, якого вони бачили, а також що Ана виглядає чудово і апетитно.

Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в стрінгах без сорому показала свої апетитні місця.

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