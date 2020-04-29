Американська фітнес-модель Ана Чері вразила новим фото під час фотосесії на природі

Вже кілька тижнів фітнес-модель перебуває на карантині, однак це не привід сидіти вдома і не виходити на прогулянки, вважає дівчина. Спортсменка активно ділиться фото з прогулянок і кадрами, зробленими на природі досить зухвалих образах. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

В цей раз дівчина постала перед шанувальниками у ніжному і одночасно з тим сміливому образі – Ана засвітила грудьми в тісному корсеті білої блузи, що не змогла приховати її значних форм. Доповнила образ дівчина легким макіяжем, акуратною укладанням і звичними масивними черевиками на шнурівці.

«Душа складається з польових квітів 🌼🌼🌼 Дивіться мої історії, хлопці! #Only #Fans #AnaCheri #wildflower», - пише Ана.

Шанувальники тут же відреагували:

«Ви абсолютно чудові», «😍 завжди моя улюблена», «Я з Єгипту .. я так тебе люблю», Вся така гаряча», «Просто зводить з розуму», «Ого, ти така лялечка».

До цього дівчина похвалилася не тільки несподіваною зміною зачіски, але ще й своїми формами, які приховувала під світлою толстовкою.

Так, на нових знімках дівчина з посветлевшими локонами і состриженной чубчиком блиснула своїми формами. Спочатку Ана представила кадр, на якому мило дивиться в камеру, одягнена в небесно-блакитну толстовку з написом на грудях.

А вже на другому кадрі Чері безсоромно її задирає, показуючи, що вона позує без білизни і її значну груди ніщо не приховує.

Шанувальники залишилися в захваті від побаченого:

«Виглядає як лялька Барбі. 😘», «Ух ти!!! 😍😍😍», «Да ?! Що сталося? Карантин?», «Нереально красива 🔥», «Чудовий вид😍😍😍😘🤤🤤❤️❤️❤️», «Така милашка 😍😍😘😘», «Начебто тут для чубчика увагу треба – стильний імідж ❤️».

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