Фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників і блиснула перед ними пишними формами в крихітному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ранок. Ви зловили мої нові історії?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Чері позує в крихітному вбранні, до непристойності зігнувшись і показавши, за що її люблять чоловіки. Це спровокувало справжній бум з боку її прихильників.

«Боже, ось це величезна гордість», «прикрий зараз же! Вранці таке дивитися – ти», «Ось після цього – точно ранок добрий», «вогонь», «бомбезні форми», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері вбила новим фото під час фотосесії на природі.

Вже кілька тижнів фітнес-модель перебуває на карантині, однак це не привід сидіти вдома і не виходити на прогулянки, вважає дівчина. Спортсменка активно ділиться фото з прогулянок і кадрами, зробленими на природі досить зухвалих образах.

В цей раз дівчина постала перед шанувальниками у ніжному і одночасно з тим сміливому образі – Ана засвітила грудьми в тісному корсеті білої блузи, що не змогла приховати її значних форм. Доповнила образ дівчина легким макіяжем, акуратною укладанням і звичними масивними черевиками на шнурівці.

«Душа складається з польових квітів 🌼🌼🌼 Дивіться мої історії, хлопці! #Only #Fans #AnaCheri #wildflower», - пише Ана.

Шанувальники тут же відреагували:

«Ви абсолютно чудові», «😍 завжди моя улюблена», «Я з Єгипту .. я так тебе люблю», Вся така гаряча», «Просто зводить з розуму, від напруги аж корсет тріщить», «Ого, ти така лялечка».

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

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