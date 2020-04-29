Известная модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников и сверкнула идеальными формами в крохотном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в крохотном наряде без белья. При этом пышные формы модели буквально «выпрыгивают» из него. Дополнять образ девушка решила элегантной цепочкой.

«Что делаете?», - коротко говорится в сообщении.

Однако, поскольку Рэтчфорд выбросила снимок в Stories, ее поклонники не смогли что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд решила опубликовать новое жаркое фото в блестящем бикини.

Звезда села вполоборота к фотографу и продемонстрировала свои достоинства.

Красотка была в одном сверкающем бикини, верх которого облегал большие формы звезды. Казалось, что сейчас он лопнет от напряжения.

Низ - маленькие трусики, благодаря которым можно насладиться видами, возможно, некоторые даже позавидуют такой красоте.

Модель пририсовала к спине крылья бабочки, а также украшения на руках и в ушах.

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