Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд похвасталась соблазнительными изгибами
Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу. Действительно трудно пройти мимо такой пышной красоты, которая может заворожить буквально с первого взгляда.
Каждое ее фото получает сотни тысяч лайков и восторженных отзывов. Новый снимок стал таким же откровенным, как и остальные. Девушка не постеснялась предстать перед миллионами своих подписчиков в прозрачном кружеве, которое не скрыло ее аппетитных округлостей.
На снимке девушка позирует, лежа на постели. При этом на ней красуется лишь нижнее белье серого оттенка - оно настолько натянуто на ее бюсте, что создается впечатление, будто бюстгальтер вот-вот разорвется от размера ее прелестей.
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Когда смотришь на такой завораживающий кадр, так и хочется сказать: "Нельзя быть настолько горячей".
К сожалению Эби закрыла соответствующий снимок от лайков комментариев, ведь решила опубликовать его на своей странице в Instagram-Stories.
Также ранее сообщалось, что известная модель Эбигейл Рэтчофрд решила порадовать фанатов и сверкнула идеальными формами без белья.
Так, модель позирует без белья, в одних колготках.
При этом пикантные формы звезда решила прикрыть при помощи двух сумок., выставив напоказ роскошные формы.
Однако кадры Рэтчфорд выбросила в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.
Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве
Также Politeka сообщала, что знойная Эби Рэтчфорд подразнила своим главным достоинством в тесном белье
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