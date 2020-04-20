Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала довольно пышные формы в кружевном белье

Как известно, девушка является моделью с внушительными формами. Многие поклонники почему-то уверешны, что Анастасия напоминает им популярную американскую актрису, модель и телеведущую Ким Кардашян. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Известность Квитко получила благодаря поклонникам в социальной сети Инстаграм – количество фолловеров звезды достигло более десятка миллионов. Причем славится модель рекламой белья, одежды, питания для спортсменов. Также регулярно радует поклонников снимками весьма откровенного характера. И этот раз не стал исключением.

Сегодня девушка решила порадовать аудиторию смелым кадром, на котором засветилась в одном тонком кружевном белье персикового оттенка.

«Найдите милашку, такую как я, чтобы проводить время в социальной изоляции вместе (ну, во всяком случае, пока) в приложении знакомств», - написала модель. Поклонники принялись расхваливать наперебой фигуру Квитко и отмечать ее достоинства. Некоторые же написали, что девушка выглядит, как "малышка на миллион".

Также ранее сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, порадовала пикантным снимком с отдыха.

Так, модель позирует без белья, прикрывая роскошные формы руками. Как можно заметить, девушка позирует на фоне моря, элегантно заигрывая на камеру. Снимок она никак не подписала, хотя ее поклонники были в восторге от тела кумира.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.

https://www.youtube.com/watch?v=amg2ShNrJ68