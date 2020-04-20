Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала довольно пышные формы в кружевном белье
Как известно, девушка является моделью с внушительными формами. Многие поклонники почему-то уверешны, что Анастасия напоминает им популярную американскую актрису, модель и телеведущую Ким Кардашян. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Известность Квитко получила благодаря поклонникам в социальной сети Инстаграм – количество фолловеров звезды достигло более десятка миллионов. Причем славится модель рекламой белья, одежды, питания для спортсменов. Также регулярно радует поклонников снимками весьма откровенного характера. И этот раз не стал исключением.
Сегодня девушка решила порадовать аудиторию смелым кадром, на котором засветилась в одном тонком кружевном белье персикового оттенка.
Весна готовит неожиданный поворот, о холодах можно забыть: «теплый» прогноз
Деньги украинцев под угрозой, вступает в силу новый закон: "Уже с 28 апреля изменится..."
Оля Полякова переплюнула Лорак и Волочкову, показав эффектный шпагат: "Полезете на стенку"
Украинцам придется сидеть дома, в МВД назвали сроки открытия границ: «Не стоит ожидать»
«Найдите милашку, такую как я, чтобы проводить время в социальной изоляции вместе (ну, во всяком случае, пока) в приложении знакомств», - написала модель. Поклонники принялись расхваливать наперебой фигуру Квитко и отмечать ее достоинства. Некоторые же написали, что девушка выглядит, как "малышка на миллион".
Также ранее сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, порадовала пикантным снимком с отдыха.
Так, модель позирует без белья, прикрывая роскошные формы руками. Как можно заметить, девушка позирует на фоне моря, элегантно заигрывая на камеру. Снимок она никак не подписала, хотя ее поклонники были в восторге от тела кумира.
Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.
Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.
https://www.youtube.com/watch?v=amg2ShNrJ68