Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала необъятные формы в «невидимом» платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда сидит на диване в крохотном платье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. Также можно заметить, что модель позирует абсолютно без белья. Это произвело фурор среди ее поклонников.

«Вау, громадные прелести! Всем бы такие», «божественная красота», «куколка», «идеальный вид», «на это можно смотреть вечно! Красота невероятная! Улетная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила горячей позой на отдыхе.

«Ммм, космос. Летнее время выглядит отпадно. Очень хорошо», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Квитко позирует полусидя в микроскопическом бикини, выставив напоказ роскошные формы. Дополняет образ модели элегантная кепка и очки.

Уточним, что снимок Квитко ее поклонники активно лайкали, хотя и не решились его комментировать.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.