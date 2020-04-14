Звезда показала все, что можно

Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила горячей позой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ммм, космос. Летнее время выглядит отпадно. Очень хорошо», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Квитко позирует полусидя в микроскопическом бикини, выставив напоказ роскошные формы. Дополняет образ модели элегантная кепка и очки.

Уточним, что снимок Квитко ее поклонники активно лайкали, хотя и не решились его комментировать.

До этого мы писали, что инста-модель Анастасия Квитко засветила свой пышный бюст в ярком лифчике.

Красотка, получившая известность в сети, как «русская Кардашьян», любит радовать своих поклонников соблазнительными снимками в купальниках и откровенных нарядах. На этот раз девушка решила поздравить подписчиков с Пасхой, и поделилась с ними новыми яркими фото.

Заскучав на карантине, модель решила устроить импровизированную фотосессию на свежем воздухе. Для этого она вышла на балкон своего дома. На фото Квитко позирует на фоне других высоток в облегающих черных штанах и оригинальном красном лифе, представляющем собой широкие завязки, которые еле скрывают огромную грудь модели.

Квитко кокетливо выгибается в разных позах и мило улыбается на камеру.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.