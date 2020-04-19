Модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников горячими снимками в одном белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на первом снимке Рэтчфорд позирует в кружеве, демонстрируя роскошное и подтянутое тело.
На втором снимке модель решила полностью оголиться, прикрыв руками пикантные места.
Сочная Чехова заняла опасную позу в прозрачном боди: "Вау, какая шикарная"
Выпившая Седокова проболталась о секрете Брежневой и Меладзе: "Симпатичная женщина увела..."
Ужесточение карантина в Одессе: стало известно, кого накажут в первую очередь
Скабеева пригрозила украинцам новым вторжением: "Построим вам новую Украину"
При этом фотографии Рэтчфорд решила выбросить в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли выразить свое восхищение телом кумира.
Как сообщалось ранее, известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала аппетитные формы почти в невидимом белье. Красотка записала игривое сториз для своих подписчиков в Инстаграм.
На фото звезда предстала в маленьком нижнем белье зеленого цвета. Тонкое кружево на самом интимном месте едва скрыло сочные прелести. Белье имело вырезы в районе груди.
На талию модель надела пояс для чулков, а ниже выглядывали крохотные трусики.
Рэтчфорд выглядела просто чудесно в тесном белье. Ее формы чуть ли не выпрыгивали. Стройные ножки и пышные бедра выглядели великолепно.
Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве
Также Politeka сообщала, что знойная Эби Рэтчфорд подразнила своим главным достоинством в тесном белье
А еще Politeka писала, что озорная Эби Рэтчфорд покрутила пышными "мячиками" перед камерой, жаркие кадры