Звезда показала все, что можно

Модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников горячими снимками в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на первом снимке Рэтчфорд позирует в кружеве, демонстрируя роскошное и подтянутое тело.

На втором снимке модель решила полностью оголиться, прикрыв руками пикантные места.

При этом фотографии Рэтчфорд решила выбросить в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли выразить свое восхищение телом кумира.

Как сообщалось ранее, известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала аппетитные формы почти в невидимом белье. Красотка записала игривое сториз для своих подписчиков в Инстаграм.

На фото звезда предстала в маленьком нижнем белье зеленого цвета. Тонкое кружево на самом интимном месте едва скрыло сочные прелести. Белье имело вырезы в районе груди.

На талию модель надела пояс для чулков, а ниже выглядывали крохотные трусики.

Рэтчфорд выглядела просто чудесно в тесном белье. Ее формы чуть ли не выпрыгивали. Стройные ножки и пышные бедра выглядели великолепно.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

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