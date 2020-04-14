52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон побаловала поклонников красивым и смелым образом

Артистка опубликовала архивное черно-белое фото, представ в смелом наряде, едва прикрывающимсамое интимное, передает Politeka.net.

Аппетитная блондинка продемонстрировала пышные прелести без белья, затянув их в светлый топ. Внизу заметны лишь трусики Памелы.

Модель убрала руки за спину, будто пытаясь натянуть кофту, как можно сильнее.

На голове у Памелы - неаккуратный хвост, а у лица спущены пряди.

Андерсон расставила стройные ноги и смотрела вдаль.

Глаза выделялись, благодаря пышным ресницам. В подписи красотка поставила один смайлик.

Спустя почти всего 20 минут после размещения поста, он набрал около 3000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети также ставили знаменитости смайлики, а некоторые писали комплименты прекрасной фигуре и замечательным формам. "О такую красотку можно обжечься", - написал один из них.

Напомним, Памела Андерсон опубликовала снимок, на котором позировала, сидя в лодке. Звезда наряжена в платье с многослойной юбкой, а пышная грудь практически вываливается наружу.

Модель сидит, повернув голову в сторону и согнув ногу в колене, что придает снимку эротичности.

Данный кадр был представлен в сториз, поэтому неизвестно, что написали звезде поклонники.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон предстала в одной ковбойской шляпе. Знаменитость сняли по пояс, поэтому ей пришлось руками закрывать самые интересные места.

Волосы были у модели распущены, а само фото - черно-белым. На фоне ничего не было видно. Скорее всего, это архивный кадр Памелы.

Фанаты успели поставить почти пять тысяч лайков за непродолжительное время.

Напомним, отчаянная Памела Андерсон полностью разделась и показала, как соблазняет мужчин

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