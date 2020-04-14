52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон обескуражила откровенным фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новое фото, на котором предстала в неожиданном виде. Кажется, будто Памелу что-то тяготит.

Актриса на черно-белом снимке позирует, сидя у бассейна. При этом звезда прямо в вечернем платье окунула ноги в воду, намочив наряд, а также опустила голову, спрятав лицо за длинными волосами.

В то же время внимание поклонников привлекла пикантная деталь: упавшая с плеча бретелька платья открыла взору упругие прелести актрисы, которые все ще будоражат миллионы.

"Дело не в том, чтобы быть счастливой или удовлетворенной, а в том, чтобы почувствовать огонь внутри. Анаис Нин", - подписала фото Андерсон.

За несколько часов пост знаменитости оценили почти 5 000 человек, многие из которых выразили Памеле благодарность, оставив хвалебный комментарий.

"Это то, что мне всегда нравилось... Я вижу безграничную красоту даже без лица. 🖤"

"Я люблю это фото ❤️"

"Моя мечта"

"Ты такая красивая, внутри и снаружи ❤️"

"Выглядишь потрясающе🔥🔥🔥"

"Я думаю, что в это время, когда Памеле очень грустно, просто хочется, чтобы ее оставили в покое, чувствуя, что она собирается плакать или сойти с ума"

Ранее мы сообщали, на одном из предыдущих фото в Инстаграм звезда популярного в 90-х сериала "Спасатели Малибу" Андерсон предстала в черном боди, который выгодно подчеркнул все ее достоинства. От зоны декольте невозможно отвести взгляд: необъятные "холмы" Памелы, которые вот-вот разорвут корсет ее белья, не заметит разве что слепой. А завидная "осиная" талия и стройные ножки сведут с ума любого.

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