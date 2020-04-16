Кім Кардашьян засвітила вражаючі форми у новій колекції власної білизни

Знаменита американська діва навіть на карантині продовжує активно працювати над випуском власної лінії спідньої білизни. Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася в своєму Instagram фотографіями, на яких продемонструвала, як виглядає білизна на ній самій.

На знімках Кім позує на тлі моря в одній спідній білизні. Комплект, який вона вирішила показати, складається з облягаючого спортивного ліфа і трусів з високою посадкою, які ідеально підкреслюють пишні стегна моделі. Кардашьян ідеально впоралася з тим, щоб продемонструвати цю модель, поставши на фото в різних позах.

Раніше ми писали про те, що Кім Кардашьян показала нові пікантні фото в Instagram.

На фото Кім в сидячому положенні розсунула ноги, між яких тримала якусь табличку. Вона прикрила груди Кардашьян і пікантне місце, що нижче пояса. Волосся у моделі були розпущені на кадрі і діставали до ніг. Фотографій було кілька, але всі вони зроблені однотипно.

Фанати поставили майже 800 тисяч лайків і написали безліч коментарів. Користувачі відзначали красу дівчини, а також нових фото, які вийшли дійсно ніжними. А одна з жінок під знімком написала на португальському "Досконала".

Нагадаємо, Кім Кардашьян зняла весь одяг і показала спокусливі пози.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян без білизни подратувала соковитими принадами.

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