Кім Кардашьян вбила наповал зухвалим образом в піджаку на голе тіло

Знаменита американська світська левиця регулярно оновлює свій Instagram, радуючи шанувальників з усього світу своїми свіжими знімками. Однак, на карантині нових фото з'являється мало, тому Кім вирішила переглянути свої архіви.

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася серією старих фотографій, на яких вона позує з білявим волоссям. На знімках Кім відображена на офіційному заході в досить екстравагантному образі. Для такої події Кардашьян вбралася в строгий чорний костюм і додала в свій образ одну пікантну родзинку. Справа в тому, що красуня одягла піджак на голе тіло і залишила його розстебнутим.

У підписі до фото Кім зізналася, що досі згадує той час, коли була блондинкою. Не виключено, що після карантину зірка вирішивть повернутися до цього кольору волосся.

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На знімку 64-річна жінка позувала в досить сміливою, як для її років, позі. Сидячи в ліжку Кріс Дженнер закинула ногу на ногу, похвалившись своїми стрункими ногами. Жінка була в чорному боді і колготках. Видно, що вона не відстає від своєї дочки і також виглядає чудово.

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