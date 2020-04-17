Американська модель, бізнесвуман і світська левиця Кім Кардашьян показала, як виглядає фігура в її авторській білизні

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На фото Кім лежить на підлозі. На ній надіто боді бежевого кольору зі стягуючим ефектом. Завдяки еластичній тканині пишні форми Кардашьян буквально взяті під контроль – її груди слухняно випирають через тонку тканину, а акцент на талії просто зводить з розуму.

Кардашьян повідомила, що у продажу знову з'явилася білизна її марки, яку зазвичай дуже швидко розкуповують. Вона закликала шанувальників купувати боді, пообіцявши безкоштовну доставку тим, хто живе в США. За півгодини пост Кардашьян зібрав понад 210 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Велика леді», «Вогонь», «Вау», «Королева», «Неймовірна», «Люблю боді, в ньому ти виглядаєш неперевершено!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян вбила наповал зухвалим образом в піджаку на голе тіло. Зірка соцмереж поділилася архівним фото, на якому у неї ще було світле волосся. Красуня була одягнена в чорні брюки з високою посадкою і піджак. Пишні груди Кардашьян проглядалися через піджак, завдяки чому образ вийшов дуже спокусливим.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян вразила всіх фото до пластики: "Ось це так!".

Як раніше повідомляла Politeka, спекотна Кім Кардашьян без одягу звела з розуму стиглими формами: мрія будь-якого чоловіка.

Також Politeka інформувала, що Кім Кардашьян зняла весь одяг і показала спокусливі пози: "Досконала".