Найпопулярніша в світі модель Кім Кардаш'ян показала нові пікантні фото в Instagram

На фото Кім в сидячому положенні розсунула ноги, між яких тримала якусь табличку. Вона прикрила груди Кардаш'ян і пікантне місце, що нижче пояса. Волосся у моделі було розпущено на кадрі і діставало до ніг. Фотографій було кілька, але всі вони зроблені однотипно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 800 тисяч лайків і написали безліч коментарів. Користувачі відзначали красу дівчини, а також нових фото, які вийшли дійсно ніжними. А одна з жінок під знімком написала на португальському "Досконала".

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Знаменита американська світська левиця регулярно оновлює свій Instagram, радуючи шанувальників з усього світу своїми свіжими знімками. Однак, на карантині нових фото з'являється мало, тому Кім вирішила переглянути свої архіви.

Повідомлялося, що американська зірка, світська левиця Кім Кардаш'ян показала, як виглядала в школі.

На знімку постала красива школярка з розпущеним каштановим волоссям. Кім дивилася в камеру, майже чорними очима.

На шиї у модниці - кулон на чорній нитці, а у вухах сережки блищать. Кардаш'ян позує в білій блузі і темному жакеті.

Від красуні не можна відвести погляду - великі очі, пухкі губи, чорні брови і пишні вії.

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