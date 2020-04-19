Всесвітньо відома модель і актриса Емілі Ратаковскі показала сміливе фото





Як передає Politeka.net, модель Емілі Ратаковскі прославилася завдяки своєму особистому блогу в Instagram. У блозі вона часто публікує занадто відверті кадри, на яких демонструє бездоганну фігуру і яскраві спокусливі образи.

В цей раз, на одній і фан-сторінок моделі з'явився знімок, на якому Емілі позувала без ліфчика.

Варто відзначити, що фото було зроблено досить давно, коли ще вона без сорому завалювала своїх передплатників відвертими знімками. На кадрі модель позувала на ліжку біля дзеркала, спокусливо оголивши груди. Завдяки відображенню, всім вдалося розглянути її пікантне місце у всій красі.

Раніше зірка вирішила похвалитися своїми довгими стрункими ногами і глибоким декольте.

Так, зірка вийшла на прогулянку в боді чорного відтінку, який обтягнув її спокусливі форми, підкресливши всі достоїнства її фігури.

Родзинкою її образу стали високі шкіряні чобітки червоного відтінку.

Нагадаємо, Емілі – одна з найуспішніших бізнес-вумен серед моделей. Вона створила свій бренд купальників Inamorata (що в перекладі означає «кохана») ще в 2017-му році. Пізніше асортимент бренду помітно розширився. Крім купальників, дівчина стала випускати спідню білизну, одяг для дому і навіть жіночі костюми.

Нагадаємо, Ратаковскі похвалилася оголеними формами на фото з коханим: «на його місці…».

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялися фото в бікіні: «гаряче».

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами: «ні краплі сорому».