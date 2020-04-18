Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала аппетитные формы почти в невидимом белье 

Красотка записала игривое сториз для своих подписчиков в Инстаграм, сообщает Politeka.net. 

На фото звезда предстала в маленьком нижнем белье зеленого цвета. Тонкое кружево на самом интимном месте едва скрыло сочные прелести. Белье имело вырезы в районе груди. 

На талию модель надела пояс для чулков, а ниже выглядывали крохотные трусики. 

Рэтчфорд выглядела просто чудесно в тесном белье. Ее формы чуть ли не выпрыгивали. Стройные ножки и пышные бедра выглядели великолепно. 

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Модель смотрела в камеру и выставляла язык: "Какая игрунья". Макияж Эби - коричневые пухлые губы и пышные ресницы. 

Рэтчфорд закинула копну черных волос набок и затянула одну прядь пальцами.

Хотя у подписчиков не было возможности открыто прокомментировать горячее видео Рэтчфорд, все же можно с уверенностью сказать, что оно бы заработало тысячи лайков. 

Напомним, Эби Рэтчфорд подвигала бедрами в одном маленьком полосатом купальнике.  Бикини едва держалось на на большой груди, а маленькие трусики давали разыграться фантазии.

Модель улыбалась и играла на камеру. Она выставляла язык. Девушка не только шевелила бедрами, но и головой. 

"Королева бумеранга 🙋🏻‍♀️ Не могу заснуть... 🔥 какое видео понравилось больше всего?", - надписала знаменитость. 

Напомним также, что Эби Рэтчфорд и ее знакомая позировали только в стрингах. Волосы у девушек были распущенными. Самые интересные места подружки прикрыли руками. 

За час кадры собрали почти 30 тысяч просмотров и много комментариев. 

"Не могу дождаться, чтобы снова обнять моих друзей. Также не могу дождаться, когда Инстаграм удалит этот снимок в четвертый раз...", - написала Эби под фото. 

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

Также Politeka сообщала, что знойная Эби Рэтчфорд подразнила своим главным достоинством в тесном белье

А еще Politeka писала, что озорная Эби Рэтчфорд покрутила пышными "мячиками" перед камерой, жаркие кадры

https://www.youtube.com/watch?v=7NL7SgkF_iw