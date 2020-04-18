Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала аппетитные формы почти в невидимом белье

Красотка записала игривое сториз для своих подписчиков в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото звезда предстала в маленьком нижнем белье зеленого цвета. Тонкое кружево на самом интимном месте едва скрыло сочные прелести. Белье имело вырезы в районе груди.

На талию модель надела пояс для чулков, а ниже выглядывали крохотные трусики.

Рэтчфорд выглядела просто чудесно в тесном белье. Ее формы чуть ли не выпрыгивали. Стройные ножки и пышные бедра выглядели великолепно.

Модель смотрела в камеру и выставляла язык: "Какая игрунья". Макияж Эби - коричневые пухлые губы и пышные ресницы.

Рэтчфорд закинула копну черных волос набок и затянула одну прядь пальцами.

Хотя у подписчиков не было возможности открыто прокомментировать горячее видео Рэтчфорд, все же можно с уверенностью сказать, что оно бы заработало тысячи лайков.

Напомним, Эби Рэтчфорд подвигала бедрами в одном маленьком полосатом купальнике. Бикини едва держалось на на большой груди, а маленькие трусики давали разыграться фантазии.

Модель улыбалась и играла на камеру. Она выставляла язык. Девушка не только шевелила бедрами, но и головой.

"Королева бумеранга 🙋🏻‍♀️ Не могу заснуть... 🔥 какое видео понравилось больше всего?", - надписала знаменитость.

Напомним также, что Эби Рэтчфорд и ее знакомая позировали только в стрингах. Волосы у девушек были распущенными. Самые интересные места подружки прикрыли руками.

За час кадры собрали почти 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Не могу дождаться, чтобы снова обнять моих друзей. Также не могу дождаться, когда Инстаграм удалит этот снимок в четвертый раз...", - написала Эби под фото.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

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https://www.youtube.com/watch?v=7NL7SgkF_iw