52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон продолжает подогревать интерес публки к своей персоне, радуя фанатов фотографиями многолетней давности

Так, не успели поклонники обсудить фото теледивы в одной ковбойской шляпе, как она подкинула новый уголек в костер, передает Politeka.net.

На своей странице в Instagram Пэм опубликовала снимок, на котором позирует, сидя в лодке. Она наряжена в платье с многослойной юбкой, а пышная грудь практически вываливается наружу.

Модель сидит, повернув голову в сторону и согнув ногу в колене, что придает снимку эротичности.

Что думают поклонники по поводу фото, неизвестно, поскольку кадр Памела «засветила» в сториз, где нет функции комментирования.

Отметим, что в последнее время актриса практически не показывает фанатам своих нынешних фотографий, желая оставаться в их памяти вечно молодой и свежей.

Как известно, международная слава пришла к Памеле после появления в сериале «Спасатели Малибу». Она играла там с третьего по пятый сезон, поучаствовав в 111 сериях. Замедленные кадры эффектной пробежки героини Андерсон в мокром купальнике по калифорнийскому пляжу до сих пор волнуют умы многих почитателей ее красоты.

В 2017 году Памела Андерсон пополнила свою фильмографию киноверсией сериала «Спасатели Малибу» режиссера Сета Гордона, где сыграла саму себя.

В интервью 2019 года изданию The New York Times актриса призналась, что до сих пор хранит ту форму, в которой снималась в культовом сериале. Своих ухажеров звезда любит шокировать, появляясь на свиданиях в ярком купальнике, который до сих пор подчеркивает все достоинства фигуры исполнительницы.

В 2004 году актриса попробовала стать писательницей и в соавторстве с Эриком Шоу Куинном издала книгу «Звезда». Новый труд под названием «Блистающая звезда», изданный через год, оказался логическим продолжением первого романа.

Напомним, отчаянная Памела Андерсон полностью разделась и показала, как соблазняет мужчин.

Также Politeka писала, что томная Памела Андерсон в откровенном халатике показала сокровенное.

А еще Politeka сообщала, что Памела Андерсон вспомнила молодость и показала всю свою красоту в черном белье.