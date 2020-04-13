Популярная инста-модель Анастасия Квитко засветила свой пышный бюст в ярком лифчике

Красотка, получившая известность в сети, как «русская Кардашьян», любит радовать своих поклонников соблазнительными снимками в купальниках и откровенных нарядах. Как сообщает Politeka.net, на этот раз девушка решила поздравить подписчиков с Пасхой, и поделилась с ними новыми яркими фото.

Заскучав на карантине, модель решила устроить импровизированную фотосессию на свежем воздухе. Для этого она вышла на балкон своего дома. На фото Квитко позирует на фоне других высоток в облегающих черных штанах и оригинальном красном лифе, представляющем собой широкие завязки, которые еле скрывают огромную грудь модели.

Квитко кокетливо выгибается в разных позах и мило улыбается на камеру.

Поклонники модели тут же принялись засыпать девушку комплиментами и лайками. Ее пост оценили более 150 тысяч человек.

До этого мы писали о том, что Квитко поделилась фото, на котором она одета в обтягивающий топ в черно-белую полоску, который обнажает ее плоский животик, а также тесные штаны, подчеркивающие бедра и ягодицы.

В ролике русская Кардашьян берет из холодильника напиток, а затем жадно его пьет. В этот момент открывается роскошный вид на ее бюст, которые едва помещается в топе.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.