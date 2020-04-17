Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала совместный снимок с подругой в Инстаграм

На фото Эби и ее знакомая позируют только в стрингах. Волосы у девушек были распущенными. Самые интересные места подружки прикрыли руками. Фотография получилась, более, чем соблазнительная. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не могу дождаться, чтобы снова обнять моих друзей. Также не могу дождаться, когда Инстаграм удалит этот снимок в четвертый раз. Сделайте скриншот, пока можете, пока", - написала Эби под фото.

"Вы очень горячая женщина. Люблю все в вашем стиле", "Только что сделал, спасибо, сестра", "Вау", - написали пользователи под фото.

Ранее мы сообщали, что известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала два идеальных ракурса в Инстаграм и попросила выбрать.

На первом фото Рэтчфорд показывает себя спереди. Она надела белье из кожаных веревочек, которое почти ничего не прикрыло. На втором фото Эби уже показывает свою пятую точку и можно подумать, что на ней нет белья, ведь его совсем не видно, а только упругие бедра.

Сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, опубликовала фото в крохотном белье .

На снимке красотка позировала в крохотном кружевном белье, которое подчеркнуло ее пышные формы. Кроме того, нельзя было не обратить внимания на плоский и красивый живот звезды.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

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