Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, радує шанувальників відвертими знімками

Красуні всього 27 років, але вона вже була визнана найсексуальнішою жінкою світу за версією журналу MAXIM, пише Рoliteka.net. Параметри модели: зріст - 170 см, груди - 86 см, талія - 64 см стегна - 89 см.

Дівчина народилася в родині музикантів. Її батько — італійського походження, а у матері італійські та ірландські корені.

Крім Олівії в сім'ї Калпо є ще четверо дітей.

Міс Всесвіту вміє грати на віолончелі, а також навчалася вокалу. До слова, модель володіє не тільки рідною мовою, але і італійською.

Олівія зізналася, що зняти напругу після роботи допомагають медитація, заняття бігом і йогою.

На сторінці моделі в Instagram маса відвертих знімків. Зірка любить демонструвати апетитні форми і отримує масу компліментів.

На одному з останніх фото Олівія позувала в мокрому топі на голе тіло на березі. За два дні пост зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі засипали красуню приємними повідомленнями, деякі навіть зізналися, що хотіли б собі таку гьорлфренд.

А ось фото в купальнику. Калпо зачаровує красою тіла. Маленьке бікіні ледь прикриває наінтимніші місця. Виглядає знаменитість просто божественно.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо позувала в чорному купальнику з пікантними вирізами. Мокра модель підняла волося і закрила очі. Таким видом можна тільки насолоджуватися.

Пропонуємо подивитися ще кілька фото гарячої моделі світу, яка розбурхує свідомості фанатів.

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