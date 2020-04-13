Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, порадувала фото з подружками

Зірка опублікувала спільне фото, на якому всі були одягнені в одному стилі, пише Рoliteka.net.

На знімку Міс Всесвіт позувала у синьому костюмі: облягаючому топі і легінсах. Груди зірки виділялася з топа, а штани не тільки підкреслили тонку талію, але і пружні сідниці.

Живіт зірки вимагає особливої уваги, адже він, можна сказати, сталевий. У Калпо видно кілька кубиків.

Зірка вигнулась, виставивши вперед одну ніжку і відставивши стегно.

Середньої довжини волосся Калпо розпустила. Вона посміхнулася і подивилася в камеру.

Її гарні подружки також вдягли костюми різних кольорів, що видылили їх гідності.

"Щасливої Пасхи всім сьогодні. Намагаюся сьогодні по-іншому відчути Великдень і дуже вдячна моїй карантинній команді. Я знаю, що є багато людей, які проводять це свято далеко від близьких друзів і родини і сумуючих по ним. Посилаю всім трохи додаткової любові сьогодні. Ви не самотні, і це теж пройде", - підписала знімок красуня.

За вісім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі також привітали кумира і написали масу компліментів її зовнішності, а зокрема ідеальній фігурі. "Це рай", - написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Олівія Калпо позувала в кофті на гудзиках з відвертим декольте. Груди зірки вражаюче випирали зі, здавалося б, простого вбрання. Акцент на декольте додав ланцюжок з кулоном.

Світлі джинси на високій посадці ідеально підкреслили тонку талію Міс Всесвіту.

За сім годин пост зібрав також понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

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