Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, виглядає в будь-якому одязі дуже сексуально 

Це доводять нещодавно опубліковані фото Олівії в її Instagram, пише Рoliteka.net.

Зірка була в кофті на гудзиках з відвертим декольте. Груди зірки вражаюче випирали зі, здавалося б, простого вбрання. Акцент на декольте додав ланцюжок з кулоном. 

Світлі джинси на високій посадці ідеально підкреслили тонку талію Міс Всесвіту.

Дівчина посміхалася, на її обличчі можна помітити пишні вії і блискучі губи, підведені олівцем. Також виділялися і красива форма брів. 

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Дівчина позувала на вулиці за столом, на якому розташувався келих з вином.

Вона присіла на краєчок стільця, через що виділився її вигин тіла. 

За сім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі писали, що Олівія чудово виглядає і є їх найулюбленішою моделлю. Також люди зізналися в любові її усмішці. "Ох, крихітко, ти зводиш з розуму", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Олівія Калпо народилася в сім'ї музикантів. Її батько — італійського походження, а у матері італійські та ірландські корені. 

Міс Всесвіт вміє грати на віолончелі, а також навчалася вокалу. До речі, модель володіє не тільки англійською мовою, але і італійською. 

Раніше ми писали, що Олівія Калпо опублікувала знімок, на якому позує в білому купальнику з вінком з квітів на голові.

Варто зауважити, що така прикраса характерна для Ново-Зеландської традиції. 

Калпо заворожила формами разом з подружкою і отримала масу компліментів від шанувальників. Ще б пак, про таку красуню повинен мріяти будь-який чоловік. 

Нагадаємо, найкрасивіша жінка планети Олівія Калпо розбурхала «проукраїнським» номером: «гаряча смуглянка»

Як повідомляла Politeka, Міс Всесвіт Олівія Калпо зводить з розуму гарячими фото: «Ви змушуєте мене…»

Також Politeka розповідала, що у гарячої «Міс Всесвіт» Олівії Калпо розв'язався купальник на пляжі: «Тато буде в сказі!»