Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, затягла пишні форми і порадувала шанувальників

Зірка опублікувала два селфі в Instagram, які "порвали" мережу, пише Рoliteka.net. Модель з'явилася у відвертому топі синього кольору, який підкреслив її пишні груди.

Зірка також захопила на фото свій чудовий прес.

Олівія дивилася в камеру з-під пишних вій. Вона накрутила локони, що зробило образ ніжним.

Завершив її лук макіяж з акцентом на пухкі губи.

За 14 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу приємних повідомлень у бік красуні. Люди стверджували, що Калпо справжня королева, божественно красива і таку не забудеш.

Відзначимо, зараз Олівії Калпо 27 років, її параметри: зріст - 170 см, груди - 86 см, талія - 64 см стегна - 89 см.

Дівчина народилася в сім'ї музикантів. Її батько — італійського походження, а у матері італійські та ірландські корені.

Олівія зізналася, що зняти напругу після роботи допомагають медитація, заняття бігом і йогою.

Нагадаємо, Олівія Калпо позувала у синьому костюмі. Груди зірки виділялася з топа, а штани не тільки підкреслили тонку талію, але і пружні сідниці.

Живіт зірки вимагає особливої уваги, адже він, можна сказати, сталевий.

Модель вигнулася, виставивши вперед одну ніжку і відставивши стегно.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо позувала в бікіні, яке підкреслювало її ідеальну фігуру.

Кадр був зроблений під час фотосесії для компанії, що займається купальниками.

Фото вийшло дійсно вражаючим, Олівія вміє вигідно продемонструвати себе.

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