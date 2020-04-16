25-летняя британская модель Деми Роуз не побоялась лишиться одежды ради жаркого фото, порадовав миллионы поклонников

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок, а также видео в своем микроблоге в Инстаграм, решив заняться "благотворительностью" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Красотка предстала в традиционной манере - без капли смущения, засветив свои "безбрежные озера", не надев лифчика. Деми позировала на кровати в одних лишь трусиках сочного оранжевого оттенка.

Чтобы уж совсем не свести с ума фанатов, Роуз попыталась прикрыть необъятную красоту руками. Правда, размеры ее бюста настолько впечатляющие, что получилось немного забавно.

На видео модель показала себя в "тесной" черной майке, вскружив голову манящими изгибами.

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В подписи Роуз объяснила фолловерам, каким образом они могут получить от нее "благотворительные" 5 000 долларов.

"Я знаю, что люди борются с Карантином и не могут работать, поэтому я хотела что-то с этим поделать и отдать моим удивительным фанатам 5000 долларов", - написала звезда, рассказав условия участия в конкурсе.

За несколько часов пост собрал почти 500 000 "сердечек". Поклонники засыпали Деми комплиментами:

"То, как ты рассказала за 30 секунд, заставило меня смеяться так сильно, ты самая милая"

"Королева"

"Я хочу с тобой свидание 😂😍"

"какие изгибы"

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A post shared by Demi 🌹 (@demirose) on

Ранее мы сообщали, Роуз выставила знойные кадры, на которых позирует в одной майке лежа на кровати, играя со своей собакой. Как можно заметить, звезда едва не сверкнула лишним, поскольку майка была чересчур обтягивающая.

Напомним, соблазнительная Деми Роуз затянула необъятные прелести в кружево.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз сбросила лишнюю одежду и показала свои достоинства: вкусные ракурсы.