Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, не устает завораживать формами
Красотка опубликовала пикантное фото в постели, передает Politeka.net. Модель предстала в крохотном оранжевом бикини на завязочках за спиной. Кажется, сейчас выпадут ее прелести.
Маленький купальник скрыл самое сокровенное от глаз, при этом показав невероятные достоинства звезды.
Пышные груди и ягодицы привлекали внимание, а тонкая талия никого не могла оставить равнодушным. К тому же у Деми просто шелковое тело, которому можно только позавидовать.
На пальцах красотки блестели кольца, она оперлась на руку и лучезарно улыбалась. Волосы Роуз закинула набок.
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Видно, что она лежала на белой незаправленной постели.
"Счастливой Пасхи 🐣", - подписала смелый снимок знаменитость.
За 15 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев.
Звезду назвали милой, прекрасной и не могли налюбоваться ее прекрасными формами.
Напомним, Деми Роуз предстала спиной к фотографу, чтобы похвалиться своей главной гордостью - упругой пятой точкой.
Маленький верх купальника еле удерживал большую грудь модели. Тонкие лямки с него тянулись по всей спине, немного сдавливая ее.
Крохотный низ купальника звезда подняла выще бедер, из-за чего ягодицы смотрелись еще больше.
Ранее сообщалось, что Деми Роуз поделилась коротким архивным видео в Сториз, которое напомнило ей о том, как она скучает по тренировкам.
Ролик был снят год назад, когда Деми собиралась отправиться на занятия йогой. На видео модель демонстрирует свой спортивный костюм, состоящий из черных легинсов и короткого серого топа, который едва справляется с тем, чтобы удержать пышную грудь красотки.
Напомним, соблазнительная Деми Роуз затянула необъятные прелести в кружево.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз сбросила лишнюю одежду и показала свои достоинства: вкусные ракурсы.
Также Politeka писала, что Деми Роуз свела с ума божественным видом сзади, фото.