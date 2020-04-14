Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, не устает завораживать формами

Красотка опубликовала пикантное фото в постели, передает Politeka.net. Модель предстала в крохотном оранжевом бикини на завязочках за спиной. Кажется, сейчас выпадут ее прелести.

Маленький купальник скрыл самое сокровенное от глаз, при этом показав невероятные достоинства звезды.

Пышные груди и ягодицы привлекали внимание, а тонкая талия никого не могла оставить равнодушным. К тому же у Деми просто шелковое тело, которому можно только позавидовать.

На пальцах красотки блестели кольца, она оперлась на руку и лучезарно улыбалась. Волосы Роуз закинула набок.

Видно, что она лежала на белой незаправленной постели.

"Счастливой Пасхи 🐣", - подписала смелый снимок знаменитость.

За 15 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев.

Звезду назвали милой, прекрасной и не могли налюбоваться ее прекрасными формами.

Напомним, Деми Роуз предстала спиной к фотографу, чтобы похвалиться своей главной гордостью - упругой пятой точкой.

Маленький верх купальника еле удерживал большую грудь модели. Тонкие лямки с него тянулись по всей спине, немного сдавливая ее.

Крохотный низ купальника звезда подняла выще бедер, из-за чего ягодицы смотрелись еще больше.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз поделилась коротким архивным видео в Сториз, которое напомнило ей о том, как она скучает по тренировкам.

Ролик был снят год назад, когда Деми собиралась отправиться на занятия йогой. На видео модель демонстрирует свой спортивный костюм, состоящий из черных легинсов и короткого серого топа, который едва справляется с тем, чтобы удержать пышную грудь красотки.

Напомним, соблазнительная Деми Роуз затянула необъятные прелести в кружево.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз сбросила лишнюю одежду и показала свои достоинства: вкусные ракурсы.

Также Politeka писала, что Деми Роуз свела с ума божественным видом сзади, фото.