Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала два идеальных ракурса в Инстаграм и попросила выбрать

На первом фото Рэтчфорд показывает себя спереди. Она надела белье из кожаных веревочек, которое почти ничего не прикрыло. На втором фото Эби уже показывает свою пятую точку и можно подумать, что на ней нет белья, ведь его совсем не видно, а только упругие бедра. Образ дополнила модель обтягивающей кофточкой или чем-то подобным. Фото получились очень жаркими и соблазнительными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

В подписи Эби попросила выбрать, какой ракурс лучше, когда показывает свои пышные формы спереди или сзади. Фанаты начали активно обсуждать, что же лучше, и поставили более 110 тысяч лайков. Один из пользователей написал, что Эби "Обалденная", и тут сложно не согласиться.

Сообщалось, что модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать фанатов и показалась в пикантном мини-белье.

«Абсолютная женщина-мечта. Фантастические изгибы», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Рэтчфорд позирует в мини-белье, сделанное под змеиную кожу, демонстрируя на камеру необъятные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это что-то нереальное. Нельзя иметь настолько роскошное тело», «Богиня!», ««Хорошая кошечка, помурчи», - пишут они.

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