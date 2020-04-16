Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала два идеальных ракурса в Инстаграм и попросила выбрать
На первом фото Рэтчфорд показывает себя спереди. Она надела белье из кожаных веревочек, которое почти ничего не прикрыло. На втором фото Эби уже показывает свою пятую точку и можно подумать, что на ней нет белья, ведь его совсем не видно, а только упругие бедра. Образ дополнила модель обтягивающей кофточкой или чем-то подобным. Фото получились очень жаркими и соблазнительными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
В подписи Эби попросила выбрать, какой ракурс лучше, когда показывает свои пышные формы спереди или сзади. Фанаты начали активно обсуждать, что же лучше, и поставили более 110 тысяч лайков. Один из пользователей написал, что Эби "Обалденная", и тут сложно не согласиться.
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Сообщалось, что модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать фанатов и показалась в пикантном мини-белье.
«Абсолютная женщина-мечта. Фантастические изгибы», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Рэтчфорд позирует в мини-белье, сделанное под змеиную кожу, демонстрируя на камеру необъятные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Это что-то нереальное. Нельзя иметь настолько роскошное тело», «Богиня!», ««Хорошая кошечка, помурчи», - пишут они.
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