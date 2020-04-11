Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд сверкнула идеальным телом в крохотном бикини на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Горячий отдых», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Рэтчфорд позирует в крохотном черном бикини, который максимально подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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«Куколка», «Эби, пожалуйста, не потеряй себя в этом всем», «вау, горячо», «роскошное тело», «обожаю, когда ты так делаешь», «богиня», - пишут они.

До этого сообщалось, что модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, предстала в очень откровенном образе.

Звезда опубликовала пикантный снимок в своем Инстаграм. На фото Эби позирует в прозрачном топе, свозь который видны сочные прелести. 

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Большие прелести звезды выпирали, а маленькая завязочка на груди давала еще больше разыграться фантазии. 

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Также Эби немного захватила свой пресс, он упругий и ему позавидуют многие. 

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Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".