Модель Эбигейл Рэтчфорд сверкнула роскошные формы во время отдыха на пляже
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
Так, модель позирует в желтом мини-бикини, задрав руки и показав, чем ее наградила природа.
«Божественное тело», «вот это огонь!», «идеальная», «огонь вообще», «на это можно смотреть вечно», «вау, какое тело! Невозможно насмотреться», - пишут поклонники звезды.
До этого мы писали, что модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фатов новыми пикантными кадрами в одном белье.
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Так, девушка позирует в красном наряде в сетку, который подчеркивает ее роскошные формы. А на другом снимке, рядом, Эбигейл позирует в мини-белье с чулками.
Как можно заметить, на лице звезды не видно ни капли стыда. Наоборот, она игривы смотрит в кадр.
Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку звезда выбросила снимки в Сторис.
До этого сообщалось, что модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, предстала в очень откровенном образе.
Звезда опубликовала пикантный снимок в своем Инстаграм. На фото Эби позирует в прозрачном топе, свозь который видны сочные прелести.
Большие прелести звезды выпирали, а маленькая завязочка на груди давала еще больше разыграться фантазии.
Также Эби немного захватила свой пресс, он упругий и ему позавидуют многие.
Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».
Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".