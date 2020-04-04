Модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фатов новыми пикантными кадрами в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в красном наряде в сетку, который подчеркивает ее роскошные формы. А на другом снимке, рядом, Эбигейл позирует в мини-белье с чулками.

Как можно заметить, на лице звезды не видно ни капли стыда. Наоборот, она игривы смотрит в кадр.

Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку звезда выбросила снимки в Сторис.

До этого сообщалось, что модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, предстала в очень откровенном образе.

Звезда опубликовала пикантный снимок в своем Инстаграм. На фото Эби позирует в прозрачном топе, свозь который видны сочные прелести.

Большие прелести звезды выпирали, а маленькая завязочка на груди давала еще больше разыграться фантазии.

Также Эби немного захватила свой пресс, он упругий и ему позавидуют многие.

Модель распустила волнистые волосы и закинула их набок.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".