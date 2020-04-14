Фитнес-модель Ана Чери решила порадовать фанатов и показала идеальное тело

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует на камеру в одном кружевном боди и спортивных штанах, выставив напоказ идеальное тело.

Уточним, что дополняли образ звезды элегантные кулоны и браслет. Поклонники модели активно лайкали снимок, хотя и решились его комментировать.

Как сообщалось ранее, фитнес-модель Ана Чери опубликовала фото в соблазнительном белье.

Звезда всегда находит фото, которыми радует поклонников, даже в условиях самоизоляции.

На снимке знаменитость позировала в белом белье, которое лишь прикрвало самое интимное. Маленькие кружевные лоскутки ткани едва скрывали от взгляда фигуру модели.

Отчетливо видны пышные груди, которые сдавили лямки откровенного наряда. На пышных бедрах были малюсенькие трусики на завязочках.

Завершили образ Чери чокер на шее и заячьи ушки на голове.

Красотка приложила руку к бедру, а второй игриво крутила в пальцах прядь волос.

При этом Ана смотрела в камеру свысока, приоткрыв губы.

"Извините за технические трудности", - подписала фото модель.

За шесть часов пост собрал более 150 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что это самый красивый зайчик, которого они видели, а также что Ана выгляди замечательно и аппетитно.

Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.

Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери без стыда потрясла необъятными прелестями на камеру: «Ты из этого мира?».