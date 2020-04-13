Фитнес-модель Ана Чери опубликовала фото в соблазнительном белье

Звезда всегда находит фото, которыми радует поклонников, даже в условиях самоизоляции, сообщает Politeka.net.

На снимке знаменитость позировала в белом белье, которое лишь прикрвало самое интимное. Маленькие кружевные лоскутки ткани едва скрывали от взгляда фигуру модели.

Отчетливо видны пышные груди, которые сдавили лямки откровенного наряда. На пышных бедрах были малюсенькие трусики на завязочках.

Завершили образ Чери чокер на шее и заячьи ушки на голове.

Красотка приложила руку к бедру, а второй игриво крутила в пальцах прядь волос.

При этом Ана смотрела в камеру свысока, приоткрыв губы.

"Извините за технические трудности", - подписала фото модель.

За шесть часов пост собрал более 150 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что это самый красивый зайчик, которого они видели, а также что Ана выгляди замечательно и аппетитно.

Напомним, Ана Чери предстала в облегающих лосинах, ткань которых собрана гармошкой в самом интимном месте. Также на красотке - обтягивающий топ, который подчеркнул ее красивую грудь.

Девушка собрала маленький хвост из волнистых волос, выпустив несколько прядей у лица. Ана улыбалась и выглядела свежо, хотя на ее лице совсем не было макияжа.

Ранее сообщалось, что Ана Чери показала горячий кадр на котором предстала в мокром купальнике, который может заставить покраснеть любого мужчину.

Бирюзовый купальник, в котором предстала модель, имеет необычный крой: он цельный сзади, но в то же самое время раздельный спереди. На снимке девушка приняла соблазнительную позу, потянув крохотные стринги вверх.

Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.

Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери без стыда потрясла необъятными прелестями на камеру: «Ты из этого мира?».