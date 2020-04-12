Одна из самых знаменитых фитнес-моделей Ана Чери засветила свои аппетитные формы в нестандартном купальнике

Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о своем питании.

Ко всему прочему, девушка не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.

Во время карантина девушка также не оставляет своих поклонников без новых фото. Девушка показала горячий кадр на котором предстала в мокром купальнике, который может заставить покраснеть любого мужчину.

Бирюзовый купальник, в котором предстала модель, имеет необычный крой: он цельный сзади, но в то же самое время раздельный спереди. На снимке девушка приняла соблазнительную позу, потянув крохотные стринги вверх. При этом бюстик купальника состоит из тонких полосок ткани, которые завязываются на груди. Такой наряд действительно не в состоянии что-то скрыть.

Соблазнительный лук она дополнила кокетливой шляпкой, которой она прикрыла свое лицо от камеры. Также заметно, что волосы и кожа аппетитной красавицы слегка влажные, что добавляет нотку чувственности в ее образ.

Так и хочется сказать: "Вот это объемы, просто аппетитная красота".

К сожалению пользователи сети не имеют возможности прокомментировать соответствующий снимок, ведь его девушка продемонстрировала в Instagram-Stories.

Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.

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