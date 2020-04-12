Супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной мира 2019 года, устроила фотосессию по веб-камере

Серию фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка полностью разделась и ходила по дому голышом, пока фотографы снимали ее при помощи камеры телефона. Похоже, Хадид решила не отменять работу из-за карантина, согласившись на откровенную фотосессию дистанционно.

Стоит отметить, что фото получились очень жаркими. На них видно все интимные места звезды, ведь она прикрыла свое тело лишь букетом цветов.

«Времена меняются, и работа из дома приобретает новое значение. Новая работа для vogueitalia, снятая и стилизованная в FaceTime. Большая любовь. Чувствую себя счастливой на работе», - написала Хадид.

За полдня ее пост собрал более 450 тысяч лайков. В комментариях поклонники с восторгом обсуждают новый проект девушки.

«Я не ожидал, что это произойдет, но я понимаю эту идею! Так счастлив, что ты можешь работать», «Ты выглядишь абсолютно красивой, я люблю тебя», «Очень знаково», «Красивая», «Так горячо», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Белла Хадид поделилась архивными снимками со своей лучшей подругой Джесси Джо Старк. На фото девушки позируют в откровенных нарядах.

Напомним, что Белла Хадид устроила бесстыдные шалости с подружкой: "Горячие крошки".

Как сообщала Politeka, дерзкая Белла Хадид без белья похвасталась аппетитными прелестями: "Устоять невозможно".

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