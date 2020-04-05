Топ-модель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою 2019 року, привітала кращу подругу з Днем народження, порадувавши порцією пікантних кадрів

Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід — знаменита модель, яка є однією з найбільш затребуваних у своїй професії. Вона молода і красива, любить з'являтися у відвертих вбраннях і шокувати публіку.

Цього разу у своєму блозі вона опублікувала пост, в якому привітала свою подругу. До нього додавалася серія пікантних фото, на яких топ-модель позувала у відвертих вбраннях в компанії своєї подруги і за сумісництвом американської співачки Джессі Джо Старк.

На одному з фото, в ногах у Хадід лежить подруга Джессі Джо Старк, яка зробила частину знімків, обидві дівчата позують в леопардових купальниках, немов міряючись розміром своїх принад перед шанувальниками.

Крім того, Белла нещодавно похвалилася жаркими знімками з узбережжя океану. Красуня постала на знімках у чудовому блакитному бікіні. Правда, на її фігурі будь-який одяг буде виглядати карколомно. Підтягнутий животик і стрункі ніжки моделі нікого не можуть залишити байдужим. Її подруга позує в жовтому купальнику, показавши не менш апетитними формами. Гарячі крихітки буквально випромінюють спокусливість.



Також співачка поділилася серією кадрів з подругою. Серед них виявилася ексклюзивні знімки, на яких топ-модель постала в досить пікантних наядах. Наприклад, білосніжному топі з чималим вирізом на грудях і крихітному бікіні з "леопардовим" принтом.



Від таких кадрів захоплює дух, адже дівчата буквально влаштували безсоромні витівки на очах у шанувальників.

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