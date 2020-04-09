Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, постала в цікавому образі
Красуня часто ділиться відвертими знімками, де без сорому демонструє свої принади, пише Politeka.net. Зірка розместила знімок в сториз, на якому постала в цікавому вбранні.
Белла красувалася в одязі, що нагадував сукню з пікантними вирізами. Вбрання ледь прикривало груди Белли, і ефектний вигляд збоку давав помилуватися стрункою талією і пресом знаменитості. Тонка бретелька ледь трималася на плечі і не зісковзувала.
Далі слідував шматок тканини на талії і довгий виріз в районі спідниці, що відкриває вид на струнку ніжку зірки.
На ногах Хадід - чорні лакові чоботи.
Важливе попередження: чим обернеться прогулянка з котом замість собаки на карантині, "ніколи так не робіть"
Спокуслива блондинка з "Квартал 95" розчахнула халат і показала ідеальні форми: "Бомбезно"
Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться..."
"Долар по 42": Нацбанк попередив про валютний ривок, найгірший прогноз збувається
Волосся Белли зібране в тугий низький хвіст, вона дивилася вдалину, відкривши губи. Перед такою дівчиною встояти неможливо.
Дане фото було зроблено в рамках фотосесії для парфумів бренду "MUGLER", про що свідчить підпис Хадід.
Оскільки фото було оприлюднено в Сториз, не можна дізнатися, як відреагували користувачі мережі на дане фото, однак, можна з упевненістю сказати, що Хадід отримала масу комплиментів, як і завжди.
Нагадаємо, Белла Хадід зробила селфі, ймовірно, після купання. Вона прибрала вологе волосся назад, а на її тілі можна розгледіти крапельки води.
Модель з'явилася в маленькому бікіні на мотузочках. Трикутники тканини ледь прикривали груди знаменитості і в той же час добре її підкреслили.
"Пощастило отримати вітамін D", - підписала кадр зірка.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід позувала в жовтому пальті без білизни, яке елегантно відкриває, демонструючи розкішне і підтягнуте тіло. Доповнює образ зірки пов'язка на голову і красиві намиста.
Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".
Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».
Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".