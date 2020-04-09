Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, постала в цікавому образі

Красуня часто ділиться відвертими знімками, де без сорому демонструє свої принади, пише Politeka.net. Зірка розместила знімок в сториз, на якому постала в цікавому вбранні.

Белла красувалася в одязі, що нагадував сукню з пікантними вирізами. Вбрання ледь прикривало груди Белли, і ефектний вигляд збоку давав помилуватися стрункою талією і пресом знаменитості. Тонка бретелька ледь трималася на плечі і не зісковзувала.

Далі слідував шматок тканини на талії і довгий виріз в районі спідниці, що відкриває вид на струнку ніжку зірки.

На ногах Хадід - чорні лакові чоботи.

Волосся Белли зібране в тугий низький хвіст, вона дивилася вдалину, відкривши губи. Перед такою дівчиною встояти неможливо.

Дане фото було зроблено в рамках фотосесії для парфумів бренду "MUGLER", про що свідчить підпис Хадід.

Оскільки фото було оприлюднено в Сториз, не можна дізнатися, як відреагували користувачі мережі на дане фото, однак, можна з упевненістю сказати, що Хадід отримала масу комплиментів, як і завжди.

Нагадаємо, Белла Хадід зробила селфі, ймовірно, після купання. Вона прибрала вологе волосся назад, а на її тілі можна розгледіти крапельки води.

Модель з'явилася в маленькому бікіні на мотузочках. Трикутники тканини ледь прикривали груди знаменитості і в той же час добре її підкреслили.

"Пощастило отримати вітамін D", - підписала кадр зірка.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід позувала в жовтому пальті без білизни, яке елегантно відкриває, демонструючи розкішне і підтягнуте тіло. Доповнює образ зірки пов'язка на голову і красиві намиста.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

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