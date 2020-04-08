Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, показала чим займається під час самоізоляції

Зірка розмістила кілька Сториз, на яких показала, як робить ремонт, пише Politeka.net. При цьому модель не забуває демонструвати принади.

Знаменитість позувала в блакитному топі без білизни, з-під якого випирали соковиті принади. Модель затягнула рукава топа під грудьми і сфотографувала цей образ на себе. На руці моделі помітні блискучий годинник.

Руки і груди Белли забруднені у фарбі, але зірка цього не соромиться, а активно демонструє.

У другому сторіз Хадід показала, що, ймовірно, робить ремонт у приміщенні з тренажеорами. Її волосся забране в високий хвіст. Красуня посміхається, захопивши не тільки забруднений топ і тіло, але і штани.

Мабуть, зірка задоволена виконаною роботою, просто ого, яка молодець.

Користувачі мережі не змогли відкрито висловитися про побачене, але впевнено можна сказати, що модель отримала масу компліментів в особисті повідомлення, а також слова схвалення.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала в рожевому міні-бікіні. Позаду неї видно крила, як у метеликів. Доповнює образ зірки окуляри і елегантний браслет.

На фото помітний пружний прес знаменитості, а також її тонка талія. Фігура викликає тільки захоплення. Завершували її гарячий образ стильні окуляри.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід вирішила запалити на камеру зі своєю розкішною подружкою-красунею.

На опублікованих кадрах зірка частково оголилася - красувалася в мерехтливого кольору топі, а також штанях з низькою талією і кофті. Її подружка була також у топі і штанях. Своїми плоскими животами дами блиснули на камеру поблизу і нібито танцюючи.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

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