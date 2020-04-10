Хто краще за всіх?

Сестри Кардашьян та Дженнер стали відомі по всьому світу після виходу на екрани реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян»

Сьогодні красуні заробляють мільйони доларів на рекламі та власному бізнесі. Вони є одними з найпопулярніших зірок в Instagram, де регулярно публікують відверті фотосесії. Politeka.net порівнювала, хто з сестер має найкрасивішу фігуру.

У світської левиці Кріс Дженнер шестеро дітей, п'ять із яких дівчата. Трьох красунь вона народила в першому шлюбі, а двох – у другому. На самому початку шоу найпопулярнішою сестрою була Кім Кардашьян, яка ледве встигала міняти залицяльників, поки не стала більш розсудливою зі своїм нинішнім чоловіком. У свої 39 років Кім така сама гаряча, як і в минулі роки.

З плином часу молодша сестра Кім Кайлі Дженнер стала популярнішою завдяки молодій аудиторії. Сьогодні Кайлі 22 роки і вона визнана наймолодшою мільярдеркою в світі. Кайлі – володарка таких самих пишних форм, як і Кім.

Кендалл Дженнер єдина володіє модельною зовнішністю з усіх сестер. Мабуть, вона пішла в батька – дуже худенька дівчина, у неї невеликі груди. Незважаючи на це, вона не поступається сестрам в популярності. За кількістю підписників вона знаходиться на третьому місці в сім'ї.

Кортні Кардашян найстарша з сестер, але при цьому не поступається їм в красі. Вона дуже схожа на Кім, але на відміну від неї має більш природну і жіночну красу. До речі, з усіх сестер у неї найменше підписників.

Блондинка Хлої Кардашян рідше всіх викладає відверті знімки. Зате дівчина любить розкішні сукні та костюми з глибоким декольте.

Нагадаємо, що Кендалл Дженнер в міні-бікіні залізла в кущі і блиснула бездоганною фігурою: "Гаряче".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян покрутила п'ятою точкою у вузьких джинсах: "Бомбычеська".

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