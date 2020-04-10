Фитнес-модель Ана Чери порадовала фанатов горячим снимком без белья, который она решила сделать в кровати

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка лежит на кровати без белья, а ее пикантные места прикрывает книга и часть одеяла.

Кроме того, Чери игриво смотрит на камеру, хотя сам снимок она решила никак не подписывать. А поскольку фотографию она выбросила в Сторис, то ее поклонники также были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, Ана Чери решила обрадовать поклонников и показала роскошную и подтянутую фигуру во время отдыха.

«Я никогда больше не буду воспринимать это что-то простое. Путешествие в прекрасное место назначения, беготня на улице и ощущение свободы. Сегодня 21-й день карантина, и я чувствую себя немного пойманной в ловушку, особенно с этим дождем, из-за которого я даже не могу повесить на своем заднем дворе вещи. Мне просто нужно дышать и сохранять спокойствие. 🙌 🏼 Где вы находитесь в мире, и какой у вас день карантина?» - говорится в сообщении.

Уточним, что звезда сопроводила пост снимком с моря, где она в мини-белье демонстрирует роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Мы перевели их для более удобного чтения, поскольку большинство из них были на английском.

Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.

Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери без стыда потрясла необъятными прелестями на камеру: «Ты из этого мира?».