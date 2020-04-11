Фитнес-модель Ана Чери часто радует поклонников не только фото, на которых хвастается аппетитными формами, но и на которых показывает свои тренировки
Звезда часто выставляет аппетитные формы в облегающих штанах, как и в этот раз, сообщает Politeka.net.
На фото модель предстала в облегающих лосинах, ткань которых собрана гармошкой в самом интимном месте. Также на красотке - обтягивающий топ, который подчеркнул ее красивую грудь.
Девушка собрала маленький хвост из волнистых волос, выпустив несколько прядей у лица. Ана улыбалась и выглядела свежо, хотя на ее лице совсем не было макияжа.
Звезда позировала на кухне, на которой, казалось, совсем нет посуды, либо она расставлена по шкафам.
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За пять часов пост собрал более 65 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали комплименты не только фигуре звезды, но и ее улыбке. Люди говорили, что влюбились в Чери и не могут оторваться от ее фото.
Стоит отметить, что сейчас на страницу Аны Чери подписаны 12,5 миллионов человек.
Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в наряде с экстремальным вырезом, который максимально подчеркивает ее роскошные формы. На это обратили внимание и ее поклонники.
В посте звезда написала о карантине и самоизоляции.
«...Сейчас самое подходящее время, чтобы освоить новый навык или сделать то, на что у вас “никогда не было времени”...", - написала модель.
Ранее сообщалось, что Ана Чери опубликовала в разделе Сториз короткое видео, на котором показала, как приседает со штангой.
На видео звезда одета в удобную спортивную кофту и блестящие серебристые лосины с принтом под змеиную кожу, которые выгодно подчеркивают ее пятую точку во время приседаний.
Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.
Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.
Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери без стыда потрясла необъятными прелестями на камеру: «Ты из этого мира?».