Фитнес-модель Ана Чери часто радует поклонников не только фото, на которых хвастается аппетитными формами, но и на которых показывает свои тренировки

Звезда часто выставляет аппетитные формы в облегающих штанах, как и в этот раз, сообщает Politeka.net.

На фото модель предстала в облегающих лосинах, ткань которых собрана гармошкой в самом интимном месте. Также на красотке - обтягивающий топ, который подчеркнул ее красивую грудь.

Девушка собрала маленький хвост из волнистых волос, выпустив несколько прядей у лица. Ана улыбалась и выглядела свежо, хотя на ее лице совсем не было макияжа.

Звезда позировала на кухне, на которой, казалось, совсем нет посуды, либо она расставлена по шкафам.

За пять часов пост собрал более 65 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали комплименты не только фигуре звезды, но и ее улыбке. Люди говорили, что влюбились в Чери и не могут оторваться от ее фото.

Стоит отметить, что сейчас на страницу Аны Чери подписаны 12,5 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в наряде с экстремальным вырезом, который максимально подчеркивает ее роскошные формы. На это обратили внимание и ее поклонники.

В посте звезда написала о карантине и самоизоляции.

«...Сейчас самое подходящее время, чтобы освоить новый навык или сделать то, на что у вас “никогда не было времени”...", - написала модель.

Ранее сообщалось, что Ана Чери опубликовала в разделе Сториз короткое видео, на котором показала, как приседает со штангой.

На видео звезда одета в удобную спортивную кофту и блестящие серебристые лосины с принтом под змеиную кожу, которые выгодно подчеркивают ее пятую точку во время приседаний.

Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.

Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери без стыда потрясла необъятными прелестями на камеру: «Ты из этого мира?».