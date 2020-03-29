Фітнес-модель Ана Чері розбурхала мережа ідеальним тілом у відвертому вбранні

Популярна американська Інста-діва навіть у розпал епідемії підступного коронавіруса не перестає радувати своїх шанувальників по всьому світу гарячими кадрами, на яких демонструє свої вражаючі обсяги.

Як передає Politeka, красуня розмістила новий досить спокусливий знімок на своїй сторінці в Instagram.

На ньому вона позує біля вікна у вбранні в сітку і ременях.

Такий відвертий наряд, який складно назвати одягом, ідеально підкреслює пружні форми моделі.

Звернемо увагу, що знімок Чері розмістила в розділі «Сториз», тому її шанувальники були позбавлені можливості прокоментувати побачене.

До цього ми писали про те, що Ана Чері опублікувала гаряче фото в бікіні.

Зірка постала впівоберта, засвітивши найапетитніші місця. На знімку модель з'явилася в яскравому бікіні на мотузочках.

Дівчина виставила напоказ ідеальні форми, зокрема пружну п'яту точку. Вона підняла ніжку, показавши які вони рівні й стрункі.

Зверху був надітий верх у вигляді трикутників, який підкреслив пишні груди. Ана розпустила волосся, трохи прикривши ними спину. Красиві рельєфи, тонка талія і пружні частини тіла - все це виглядає прекрасно. Завершують образ аксесуари, в тому числі елегантна чорна капелюшок.

Нагадаємо, Ана Чері посвітила апетитними місцями в крихітному бікіні.

Як повідомляла Politeka, соковита Ана Чері вмостилася на підлозі заради гарячих кадрів: чоловіки мріють опинитися на місці кота.

Також Politeka писала, що спекотна Ана Чері не встежила за крихітним бікіні і засвітила зайве.