Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян затянула свои формы в латекс

Звезда часто надевает латексные костюмы, которые подчеркивают ее тонкую талию и пышные бедра, пишет Politeka.net.

На недавно опубликованном снимке модель позировала также в резиновом костюме. Материал натянулся на ее пышных прелестях: грудях и бедрах. Также были подчеркнуты стройные ножки.

Кардашьян удивила выбором обуви - на ногах красовались сланцы на каблуках с прозрачными лямками.

Стоит отметить, что на фото у Ким короткая стрижка, видимо, она надела один из своих париков.

Пышные ресницы и отблескивающие пухлые губы - прекрасно дополняют образ звезды.

Ким позировала на кресле и пуфе всячески, демонстрируя свою фигуру, а что насчет костюма - так и хочется сказать: "Вот это натянулся".

"Посмотрела фотографии, сделанные в моей последней поездке в Париж. Желаю всем здоровья и безопасности в эти трудные времена", - написала Ким.

За 12 часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились Ким, ее формами и стилем.

Напомним, появилось видео, как Ким Кардашьян надевает латексный костюм. Оказывается, знаменитость не может сама этого сделать, ей помогает несколько человек.

Нелегкий процесс натягивания не обходился без нецензурных слов.

Для того, чтобы все проходило глаже, понадобилась смазка, которую брызгают на непослушный латекс.

После того, как узкий костюм был надет, сверху Ким накинула пиджак и завершила образ латексными перчатками.

В одном из постов написали, что Ким Кардашьян в таком наряде не страшен коронавирус.

Напомним, Ким Кардашьян затянула загорелое тело в один белый пиджак.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще.

Также Politeka писала, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы.