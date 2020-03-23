Некогда участница популярного музколлектива "Блестящие", а теперь сольная исполнительница Анна Семенович показала в соцсети эффектный снимок
Откровенный кадр 40-летней фигуристой артистки-красавицы многих порадовал - особенно мужскую часть ее армии фанов. Все потому, что Анна позировала в откровенном наряде и частично засветила свою объемную грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Семенович.
Так экс-блестящая позировала в золотистом платье плотной тканевой текстуры с глубоким декольте и разрезом в районе ног. Анна уверенно смотрела перед собой, образ дополнили же пышная укладка и массивные украшения на артистке:
«Я уже привыкла к домашнему режиму , но на долго ли меня хватит , вот в чем вопрос 😂😅 В рабочем ритме мне никогда не хватает время на быт…», - пишет звезда сцены под фото.
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Поклонники звезды в комментариях под постом отмечают, что Анна Семенович "роскошная женщина" и что ее красота, а также стиль и уверенность в себе - не перестают удивлять.
Немногим ранее Семенович похвасталась красивой фигурой в легком платье. Анна предстала в цветастом наряде, который подчеркнул ее немаленькие формы и тонкую талию. Красотка подняла платье и показала стройные ножки, которые украшает яркий педикюр.
Завершили образ знаменитости соломенная шляпка и длинная косичка, уложенная на плечо. Макияж с акцентом на пышные ресницы дополнил образ.
Напомним также, ранее Анна Семенович посетила один из ресторанов в Санкт-Петербурге.
Так, Аня вышла в свет в полупрозрачном черном платье в белый горошек, при этом нанесла броский макияж и распустила белые локоны.
Красотка показала на камеру щедро накрытый стол с огромными креветками и аппетитными мидиями.
Никого не стесняясь, Семенович облизывала губы в предвкушении поедания яств, а также облизывала палец уже после.
Напомним, пышногрудая Семенович засветила самое сокровенное в легком халатике
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