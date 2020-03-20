Известная российская певица Анна Семенович показала влажное фото в Инстаграм

На кадре Семенович позирует совсем без одежды и с маской на лице. Образ она дополнила фильтром на камере, который ей пририсовал ушки, носик и усы зайчика. Анна расслаблялась в ванной, но показала только верхнюю часть тела, чтобы ничего лишнего не засветить. На фоне можно увидеть столик с косметикой и другие предметы интерьера ванной комнаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить кадр или написать комментарии под ним. Все из-за того, что он был выкинут в сторис Инстаграма, где такого функционала не предусмотрено.

Ранее мы сообщали, что известная российская певица Анна Семенович показала новое соблазнительное фото в Инстаграм.

На фото Семенович позирует в леопардовой юбке и черной полупрозрачной блузке. Анна стала боком возле стремянки и соблазнительно поднесла пальчик к губам. Волосы у певицы в этот раз были распущены. На фоне можно увидеть только стену и пол.

"Любимые буду отвечать на ваши вопросы , вы многие мне делаете комплименты , что я выгляжу на 30 лет и мне конечно очень приятно , спасибо вам большое. Мне правда очень повезло с генетикой , мои Родители красивые люди и они очень молодо выглядят, но секрет не только в этом. Мой самый большой плюс - это веселый нрав , умение громко хохотать и радоваться", - написала Семенович.

Сообщалось, что 40-летняя российская певица Анна Семенович смутила поклонников слишком откровенным кадром.

Артистка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. На певице красное платье с оригинальным верхом, спадающим волнами на зону декольте, которая способна свести с ума любого.

Напомним, пышногрудая Семенович засветила самое сокровенное в легком халатике

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