Модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала своих фанов новым откровеннейшим снимком

Звезда сети покрасовалась в темном и частично кружевном полупрозрачном белье с подвязками, пишет Politeka.net.

За снимке со сториз фигуристая Рэтчфорд повернулась к объективу спиной и тем самы продемонстрировала на камеру свою объемную "пятую точку". Изящные кружева и ровные пояски-вставки темного белья выгодно подчеркнули все прелести оголенного тела знаменитости.

Кроме того, артистка позировала в светлых чулках и пронзительно смотрела в объектив, повернув голову, она также будто обняла себя руками.

Отметим, что прокомментировать фото инстамодели у ее поклонников на сей раз не было возможности, но ранее под такими же жаркими, как фото сегодня постами пышногрудой красавицы они неоднократно отмечали: Эби - идеал женственности и красоты, но иногда напрочь забывает о приличии.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в расстегнутом джинсовом топе на пуговицах. Пышная грудь модели едва не вываливалась. Девушка прижала ее руками, поднеся одну из них к лицу.

Эби сделала воздушный поцелуй, посмотрев в камеру.

Пышные ресницы, темные брови и блестящие губы - прекрасно смотрелись на лице красотки.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд предстала в прозрачном наряде, лежащей на диване.

Можно было заметить, что она водит камерой по телу, демонстрируя красивое тело. На заднем фоне виден туалетный столик и окно.

Однако поклонники Рэтчфорд остались без возможности что-либо открыто сказать – кадры она разместила в Stories.

Напомним также, что Эби Рэтчфорд позировала в купальнике, на котором нарисованы черешенки. При этом звезда приспустила штаны, элегантно оголив свою главную гордость.

Как можно заметить, звезда позирует на фоне заката солнца.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в прозрачном наряде без белья, который элегантно подчеркивает формы звезды.

Как можно заметить, кроме платья на девушке красуется блестящий поясок и браслет. Дополняет образ красивый макияж.

Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.