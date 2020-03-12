Відома українська модель Олена Омович вбралася у все червоне і приміряла на себе образ спокусливої художниці

Красуня придбала велику популярність багато в чому завдяки своєму блогу в Instagram, розкручуванню якого вона присвячує багато часу, публікуючи безліч фотографій, на більшості з яких вона позує в дуже відвертих образах. Дівчина не соромиться демонструвати шанувальникам свої вражаючі форми і навіть встигла отримати прізвисько «українська Кардашьян».

Як передає Politeka, на цей раз Омович вирішила приміряти на себе новий образ. У розділі Сторіз дівчина опублікувала знімок, на якому вона позує в яскраво-червоному обтягуючому костюмі.

Розстебнутий верх наряду дозволяє глядачам помилуватися на пишні груди моделі, враховуючи, що Олена завбачливо «забула» надіти ліфчик. Дівчина напівсидить на високому стільці і тримає в руках указку. При цьому її волосся зібране у високу зачіску з кількома вільними пасмами.

«Художниця», - підписала знімок Омович.

На жаль, шанувальники моделі не змогли прокоментувати фото, адже в розділі Сторіз відсутня така можливість.

Раніше ми писали про те, що Омович подратувала відвертими кадрами топлес, продемонструвавши свій улюблений ракурс.

Так, Омович вирішила поділитися гарячим фото з пляжу, на якому вона позує в одних плавка від купальника. «Вгорі» ж у моделі нічого немає, тому вона змушена закривати вражаючих розмірів груди руками. Від багатьох схожих фотографій цей знімок відрізняє оригінальний ракурс: фото зроблено знизу, що дозволяє гідно оцінити форми Омович.

«Мій улюблений ракурс», - зізналася модель у підписі до світлини.

Шанувальники Омочивши прийшли в захват від цього фото.

«Неймовірне фото) Шрами у вас зовсім не видно», «Міс усіх часів», «Офігєть сексі», «Носик так красиво виглядає», «У мене потекли слинки», «Нічо так маракаси», «а че б також так без трусів?», - писали люди.

Нагадаємо, українська Кардашьян зняла ліфчик і пустилася у всі тяжкі.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян в невидимих трусиках розставила ноги на дикому пляжі.

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