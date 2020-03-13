Українська модель Олена Омович приміряла на себе відразу кілька нових відвертих образів

Скандальна красуня, яка прославилася в мережі своєю вражаючою фігурою, яка багато в чому стала заслугою пластичних хірургів, любить балувати своїх підписників кадрами зі своїх відвертих фотосесій. Омович абсолютно не соромиться демонструвати своє модифіковане тіло на камеру і робить це з завидною регулярністю.

Як повідомляє Politeka, на цей раз модель, що отримала прізвисько «українська Кардашьян», покрасувалася перед фанатами відразу в кількох гарячих образах. Короткі відео з'явилися в розділі Сторіз її Инстаграму. На них модель приміряє на себе вбрання знайомого дизайнера.

В одному з роликів Омович позує перед дзеркалом в оригінальному чорному комбінезоні з мережива з прозорими вставками на ногах і животі. Крім того, наряд виділяється вражаючим декольте, яке вигідно підкреслює груди моделі.

Для наступного образу Альона вбралася в синє плаття, яке складається з блискучою бахроми. Короткий наряд з відкритою спиною в поєднанні з біжевими туфлями на високому підборі моделі дозволив продемонструвати всі достоїнства своєї фігури.

Мабуть, найбільш оригінальним став третій образ Омович. На відео дівчина позує в білому платті з мереживним верхом у вигляді корсету, невеликою прозорою вставкою і пишною асиметричною спідницею – короткою спереду і з довгим шлейфом ззаду. Цей наряд схожий на дуже відверту весільну сукню, а доповнюють його високі білі чоботи з матеріалу, стилізованого під мереживо.

Варто відзначити, що останні кадри в Сториз підписані словом «Наречена».

В роликах Омович крутиться перед дзеркалом і красується в нових нарядах, напівлежачи на канапі.

Раніше ми писали про те, що Омович в черговий раз привернула увагу своєю витонченою фігурою. На одному з недавніх фото модель позувала в топі і бікіні леопардового кольору.

На знімку красуня стоїть впівоберта, відкривши пухкі губи і млосно дивлячись у камеру.

Зірка продемонструвала соковиту п'яту точку, а топ виділив її пишні груди. Також можна побачити тонку талію й стрункі, накачані ніжки. Волосся Олена зібрала у високий пучок, а образ доповнив макіяж з акцентом на очі. Дівчина виглядає просто неймовірно.

Нагадаємо, українська Кардашьян блиснула пружними принадами в леопарді.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян подратувала стиглими округлостями без білизни.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян в невидимих трусиках розставила ноги на дикому пляжі.