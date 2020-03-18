Модель Эбигейл Рэтчфорд показала, как отдыхает на берегу

Звезда опубликовала откровенное фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

За снимке Рэтчфорд лежит в воде, и при этом видны ее упругие прелести. Знаменитость надела одни леопардовые плавки, которые подчеркнули ее упругие ягодицы.

Кроме плавок, на звезде, вероятно, ничего не было. Мокрые длинные волосы прикрыли самое интимное.

Смелый образ звезды завершили большие очки, которые она надела на голову.

Также на фото можно заметить пышные черные ресницы и светлый маникюр. Девушка смотрела вдаль.

Отметим, звезду фотографировали сверху, чтобы запечатлеть сочные формы и не задеть ее пышные груди.

Пост за несколько часов собрал сотни тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были в восторге от форм Эбигейл. Люди писали ей комплименты, не имея возможности оторваться от ее великолепия и назвали ее: "Мокрая птичка".

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в расстегнутом джинсовом топе на пуговицах. Пышная грудь модели едва не вываливалась. Девушка прижала ее руками, поднеся одну из них к лицу.

Эби сделала воздушный поцелуй, посмотрев в камеру.

Пышные ресницы, темные брови и блестящие губы - прекрасно смотрелись на лице красотки.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд предстала в прозрачном наряде, лежащей на диване.

Можно было заметить, что она водит камерой по телу, демонстрируя красивое тело. На заднем фоне виден туалетный столик и окно.

Однако поклонники Рэтчфорд остались без возможности что-либо открыто сказать – кадры она разместила в Stories.

Напомним также, что Эби Рэтчфорд позировала в купальнике, на котором нарисованы черешенки. При этом звезда приспустила штаны, элегантно оголив свою главную гордость.

Как можно заметить, звезда позирует на фоне заката солнца.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в прозрачном наряде без белья, который элегантно подчеркивает формы звезды.

Как можно заметить, кроме платья на девушке красуется блестящий поясок и браслет. Дополняет образ красивый макияж.

«Аж дух захватывает», «бомбезные кадры», «вот это идеальное тело», - написали поклонники.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.