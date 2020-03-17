Модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась пышными прелестями в Инстаграм

Знаменитость предстала в джинсовом топе на пуговицах, пишет Politeka.net. Одежда была распахнута, благодаря чему было видно обнаженное тело Рэтчфорд.

Пышная грудь модели едва не вываливалась из топа: "Бесстыдница". Девушка прижала ее руками, поднеся одну из них к лицу.

Эби сделала воздушный поцелуй, посмотрев в камеру.

Пышные ресницы, темные брови и блестящие губы - прекрасно смотрелись на лице красотки.

Светлый маникюр и развевающиеся волнистые волосы завершили образ на фото.

"Вернитесь к своему самому счастливому времени. Где вы сейчас находитесь? 🌍 Оставьте комментарий ниже... Люблю вас, ребята 💋", - написала Рэтчфорд.

За семь часов пост собрал более 47 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали красотке массу комплиментов. Они оценили красивые формы и невероятную откровенность образа. Девушка просто заворожила своих фанатов, которых сейчас на ее странице насчитывается девять миллионов.

Напомним, Эбигейл Рэтчфорд позировала в соблазнительном купальнике, едва прикрывающем ее знаменитые формы.

Впрочем, сама модель не особо старается их прикрывать, даже напротив – она позирует, соблазнительно прогибаясь и делая акцент на пышной груди, тонкой талии и выдающихся ягодицах.

Завершают красивый образ бита, которую она держит в руках. Волосы модель распустила, а от макияжа также решила не отказываться.

Ранее сообщалось, что Эбигейл Рэтчфорд на фоне разговоров о коронавирусе позировала с маской на лице и черном белье, которое минимально прикрывает ее формы.

Она смотрела в камеру из-под пышных ресниц и кивала головой.

"бомбезно", "идеальные…глаза", "боже, красотка", "боже, они же сейчас выпрыгнут", - написали пользователи сети, которые восхитились девушкой.

Напомним также, что Эбигейл Рэтчфорд выбрала обтягивающий откровенный наряд, под который не надела белья.

Сочные прелести модели выпирали из под тонкой ткани. Топ был коротким, из-за чего также можно было рассмотреть стальной, рельефный пресс звезды.

Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.