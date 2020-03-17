Модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась пышными прелестями в Инстаграм 

Знаменитость предстала в джинсовом топе на пуговицах, пишет Politeka.net. Одежда была распахнута, благодаря чему было видно обнаженное тело Рэтчфорд. 

Пышная грудь модели едва не вываливалась из топа: "Бесстыдница". Девушка прижала ее руками, поднеся одну из них к лицу.

Эби сделала воздушный поцелуй, посмотрев в камеру. 

Пышные ресницы, темные брови и блестящие губы - прекрасно смотрелись на лице красотки. 

Светлый маникюр и развевающиеся волнистые волосы завершили образ на фото. 

"Вернитесь к своему самому счастливому времени. Где вы сейчас находитесь? 🌍 Оставьте комментарий ниже... Люблю вас, ребята 💋", - написала Рэтчфорд. 

За семь часов пост собрал более 47 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали красотке массу комплиментов. Они оценили красивые формы и невероятную откровенность образа. Девушка просто заворожила своих фанатов, которых сейчас на ее странице насчитывается девять миллионов. 

Напомним,  Эбигейл Рэтчфорд позировала в соблазнительном купальнике, едва прикрывающем ее знаменитые формы.

Впрочем, сама модель не особо старается их прикрывать, даже напротив – она позирует, соблазнительно прогибаясь и делая акцент на пышной груди, тонкой талии и выдающихся ягодицах.

Завершают красивый образ бита, которую она держит в руках. Волосы модель распустила, а от макияжа также решила не отказываться.

Ранее сообщалось, что Эбигейл Рэтчфорд на фоне разговоров о коронавирусе позировала с маской на лице и черном белье, которое минимально прикрывает ее формы.

Она смотрела в камеру из-под пышных ресниц и кивала головой. 

"бомбезно", "идеальные…глаза", "боже, красотка", "боже, они же сейчас выпрыгнут", - написали пользователи сети, которые восхитились девушкой. 

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Напомним также, что Эбигейл Рэтчфорд выбрала обтягивающий откровенный наряд, под который не надела белья. 

Сочные прелести модели выпирали из под тонкой ткани. Топ был коротким, из-за чего также можно было рассмотреть стальной, рельефный пресс звезды. 

Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.