Звезда превзошла сама себя!

Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала поклонников снимком с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Тольятти», - коротко говорится в подписи.

На опубликованном снимке Омович позирует в прозрачном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. Также можно заметить, что девушка заказала коктейль, который ей подали прямо в кокосе.

Однако поклонников Омович решила лишить возможности что-либо сказать – снимок был выброшен в Сторис.

Как сообщалось ранее, модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, завораживает красотой тысячи людей .

Омович всегда хвастается стройной фигурой, и при этом сочными формами. В этот раз звезда Инстаграма предстала в платье, которое обтянуло ее сочные формы.

Благодаря кроя наряда, выделялись пышные груди и бедра украинской знаменитости. На ноги Алена обула кожаные ботфорты на шпильках, из-за которых ноги казались длинее.

Завершила ее образ сумочка бежевого цвета.

Омович принимала разные откровенные позы: она и приседала, и стоя раздвигала ноги, а также опиралась на руки, сидя на полу.

От изгибов модели нельзя было оторваться. Кроме того,нельзя было не заметить макияж Алены, который лишь добавил образу яркости, но не более. Девушка улыбалась, смотрела в камеру приоткрывая пухлые губы.

Напомним, что Алена Омович задрала платье до неприличия и посветила своей гордостью: "Какое тело!"

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